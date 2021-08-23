Serik Belediyespor'un Afyonkarahisar kampı sona erdi
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Serik Belediyespor'un Afyonkarahisar kampı sona erdi

Serik Belediyespor'un Afyonkarahisar kampı sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un 3. etap Afyonkarahisar kampı sona erdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un 3. etap Afyonkarahisar kampı sona erdi.

28 kişilik futbolcu kadrosu ile kamp çalışmaları yapan ve kamp boyunca iyi hazırlanan Serik Belediyespor, kamp süresinde 4'de hazırlık maçı yaptı. Kamp kadrosunda alt yapıdan yetişen genç futbolcular da yer aldı.

3. etap çalışmaların sona ermesinin ardından futbolcular 3 günlük izin verildi. Futbolcular ve teknik heyet Perşembe günü Kadriye'de bulunan kulübe ait tesislerde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Konu ile ilgili konuşan Teknik Direktör Bülent Akan, "İyi bir kamp dönemi geçirdik, takım olarak gayet güzel hazırlandık. 3 günlük iznin ardından Perşembe günü kendi tesislerimizde toplanarak hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Ligin ilk maçı olan Kahramanmaraş maçı hazırlıklarını kendi tesislerimizde sürdüreceğiz" dedi.

Serik Belediyespor 5 Eylül Pazar günü grupta ilk maçını deplasmanda Kahramanmaraş A.Ş. ile oynayacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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