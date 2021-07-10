Serik Belediyespor topbaşı yapıyor
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Serik Belediyespor topbaşı yapıyor

Serik Belediyespor topbaşı yapıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezonda TFF 2. Ligde mücadele edecek Serik Belediyespor, Serik ilçesi Kadriye Mahallesinde bulunan tesislerinde 12 Temmuz pazartesi günü toplanarak top başı yaparak Teknik Direktör Bülent Akan nezaretinde ilk idmanını yapacak.

Yeni sezonda TFF 2. Ligde mücadele edecek Serik Belediyespor, Serik ilçesi Kadriye Mahallesinde bulunan tesislerinde 12 Temmuz pazartesi günü toplanarak top başı yaparak Teknik Direktör Bülent Akan nezaretinde ilk idmanını yapacak.

Serik belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz, "Takımımız yeni sezon hazırlıkları için 12 Temmuzda tesislerimizde toplanacak. İlk idmana çıkacak olan futbolcularımız ve teknik heyetimize yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Takımımız burada 19 Temmuza kadar çalışmalarını sürdürecek. Daha sonra 2 gün iznin ardından 23 Temmuz - 6 Ağustos arası Afyon'da 1. Etap, 9 - 23 Ağustos tarihleri arasında da yine Afyon'da 2. Etap kampa devam edeceğiz. Öte yandan da dış transfer çalışmalarımıza da teknik direktör Bülent Akan'ın verdiği rapor doğrultusunda yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte kulübümüze yakışır yeni sezonda Serik Belediyespora yakışır mücadele eden bir f takım kuracağız." dedi. - ANTALYA

Serik Belediyespor topbaşı yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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