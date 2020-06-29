Serik Belediyespor top başı yaptı
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Serik Belediyespor top başı yaptı

Serik Belediyespor top başı yaptıNamık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, sezona 18 Temmuz'da yeniden başlanacağının açıklanmasının ardından, hazırlıklarına start verdi.

29.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:02

Serik Belediyespor top başı yaptı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, sezona 18 Temmuz'da yeniden başlanacağının açıklanmasının ardından, hazırlıklarına start verdi. Kulüp Başkanı Ramazan Kaçar ve teknik direktör Engin Korukır, özellikle sıcak nedeniyle liglerin oynanmasını olumlu bulmadıklarını açıkladı.

TFF'nin koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 2'nci ve 3'üncü liglerde sezonun 18 Temmuz'da yeniden başlaması yönünde aldığı kararın ardından Serik Belediyespor takımı toplandı. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta lider durumdaki Serik Belediyespor, teknik direktör Engin Korukır nezaretinde kendi tesislerinde idmanlara başladı. Çalışmayı kulüp yöneticileri de takip etti. Antrenman sonrasında takımı ziyaret eden yöneticiler, futbolculara baklava ikram etti.

Kulüp Başkanı Ramazan Kaçar, gazetecilere yaptığı açıklamada maçların oynanması yönünde TFF tarafından alınan kararı değerlendirdi. Kaçar, "TFF'den liglerin tekrar oynanması yönünde bir karar çıktı. Biz 2 ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği olarak görüşlerimizi ıslak imzalı federasyona bildirmiştik. 89 kulüpten 80'i oynanmaması yönünde bir irade sergiledi. Bunun birçok sebebi var. Pandemi, maddi koşullar ve sıcak iklim şartları. Biz temmuz ve ağustos aylarında liglerin sağlık açısından oynanmaması gerektiğini düşündük. Bu konuyu federasyonla birçok kez istişare ettik. Onlar da bizim gibi düşünüyorlardı ancak son günlerde sürpriz bir karar çıktı. Ama ben yine de bu kararın Bilim Kurulu tarafından da değişebileceğini düşünüyorum. Oynanması da gerekiyorsa biz antrenmanlara başladık. Bu takım her halükarda şampiyon olacaktır. Moral ve motivasyon çok iyi" dedi.

'SPORCU SAĞLIĞI AÇISINDAN ÇOK TEHLİKELİ'

İlk maçın 18 Temmuz'da Şanlıurfa'da oynanacağını belirten Ramazan Kaçar, "O tarihlerde orada hava sıcaklığının 50 derecenin üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Federasyonun bu konuda bir araştırması vardır ama 50 derece sıcaklıkta bu futbolcuların top oynamaları sporcu sağlığı açısından çok tehlikeli olacağını düşünüyoruz. Bir sporcu kalp krizi ya da beyin kanaması geçirirse bunun vebalini kim ödeyecek? Şimdi bile idmanları 42 derece sıcakta yapıyoruz ki 1 ay sonra hiç top oynanmaz. Önce sağlık. Bu 100 yılda bir olan, tüm dünyayı etkileyen, bize özel olmayan bir durum. Dünyada birçok ülke ligleri tescil etti. Şu anda istişareler halen devam ediyor" diye konuştu.

'İNSAN SAĞLIĞI BENİM ŞAMPİYONLUĞUMDAN DAHA ÖNEMLİ'

Teknik direktör Engin Korukır da şunları söyledi:

"Bizim işimiz futbol, maçların oynanmasına itirazım yok. İtirazımız olan şey; sağlıklı bir ortamda müsabakalarımızı oynamak istiyoruz. Şu anda sağlıklı bir ortam varsa bunca tedbir neden alınıyor? Alt liglerde, üst liglerle tesis konusunda büyük farklılıklar ve sıkıntılar var. Hijyenik bir ortamda maçların oynanması gerekiyor. Bu bir hastalık ise biz bunlara uymak zorundayız. Biz bu konuyu gerek kendi sahamızda gerekse deplasmanda hissediyoruz. Soyunma odaları temiz ve büyük olacak. Büyük şehir takımları haricinde 3'üncü Lig'de oynayan hangi takımlarımız bu olanaklara sahip. Normalde biz niye top oynamak istemeyelim ki? İstediğimiz tek şey insan sağlığı, bu da benim şampiyonluğumdan çok daha önemli. Ekibimden birine bir şey olacaksa öyle şampiyonluğu ne vicdanen ne de kulüp olarak istemeyiz. Antalya dünyanın en güzel yeri. İnsanlar buraya tatil yapmak için geliyorlar. Şu anda 40 derecede antrenman yapıyoruz. Sahalarımız ışıklandırma olmadığı için gece maçı yapılamaz. Maçlar 18 Temmuz'da oynanacak diye karar alındı. Hava sıcaklıklarının kaç dereceye çıkacağını Bilim Kurulu üyeleri çok iyi bilir. Biz futbol oynamak istiyoruz ama sağlıklı ortamda oynamak istiyoruz. Sahada birine bir şey olursa bunun hesabını biz nasıl veririz? İllaki oynanacaksa eylül ayında oynansın. 2 ay geç başlasın. Biz her türlü olasılıklara karşı idmanlara başladık. Buradan seslenmek istiyorum; Değerli büyüklerimiz, TFF Başkanımız, Bilim Kurulu üyeleri sizden ricam bu kararı tekrar düşünün. Bizim şampiyonluk gibi bir derdimiz yok, biz sağlıklı bir şekilde liglerin bitmesini istiyoruz."

Serik Belediyespor top başı yaptı

Kaynak: DHA

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