Serik Belediyespor teknik direktörü koronavirüse yakalandı

Misli.com 2'nci Lig ekibi Serik Belediyespor'un teknik direktörü Engin Korukır, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede tedaviye alındı.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor Teknik Direktörü Engin Korukır, soğuk algınlığı nedeniyle gittiği hastanede Covid-19 testi pozitif çıktığı için hastaneye yatırılarak tedaviye alındı. 27 Şubat Cumartesi gününden itibaren Antalya'da özel bir hastanede tedavisi süren Korukır'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, koronavirüs servisinde yattığı, gerekli tetkik ve tedavisine başlandığı, gelişmelerin olumlu gitmesi durumunda 1 hafta sonra hastaneden taburcu edileceği öğrenildi.Korukır, 4 Mart Perşembe günü oynanacak Etimesgut Belediyespor karşılaşmasında görev alamayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ