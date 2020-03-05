Serik Belediyespor Teknik Direktörü Kokukır: "Bu takımın yeri ikinci lig"

05.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:40

TFF 3. Lig 1. Grup'ta lider olan Serik Belediyespor'un teknik direktörü Engin Kokukır, ligde lider durumda bulunan takımlarının hak ettiği yer olan 2. Lig'e yükseleceğine inandıklarını söyledi.

İkinci yarıda takımın başına geçen Korukır, düzenlenen basın toplantısında takımının performansıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bu hafta çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Korukır, "Bizim artımız çok ama bize karşı da takımlar daha fazla konsantre olmaya başladılar. Daha fazla tedbir almaya başladılar. İçeride 2 maçımız var. Sonra hafta içinde tehir olan maçımızı oynayacağız. Ondan sonra Karaköprü maçı. 4 maç lehimize işlediği zaman çok daha güvende bir yerde olacağız." diye konuştu.

Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını ve yönetimin yanlarında yer aldığını anlatan Korukır, futbolcularının çok iyi çalıştığını vurguladı.

Sarı kart sınırında 3-4 oyuncuları bulunduğuna dikkati çeken Korukır, şunları ifade etti:

"Hiçbir maç için maç bitmeden kazandım diyemezsiniz. Kazanmanız içinde hangi rakip olursa olsun çok iyi konsantre olmanız lazım. Çünkü birinciye karşı herkes daha fazla konsantre oluyor. İyi bir avantajımız var. İki maçı güzel bitireceğimizi düşünüyorum. Yomra'dan alacağımız 3 puan da çok şeyi netleştirecektir. Bu takımın yeri ikinci lig. Takımımızı hak ettiği yere taşıyacağız."

Kaynak: AA