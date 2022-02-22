Serik Belediyespor, teknik direktör Hakan Yılmaz ile yollarını ayırdı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, teknik direktör Hakan Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Devre arasında teknik direktörlük görevine getirilen Hakan Yılmaz, ikinci yarı takımın başında çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Kötü gidişatı dikkate alan Serik Belediyespor Yönetim Kurulu, Yılmaz ile görüşerek varılan anlaşma sonucu sözleşmeyi fesh etti.

Yeni teknik adamla anlaşılıncaya kadar takımı altyapı hocaları Halil Özen, Necmettin Çimen ve, Umutcan Yüksel ve Barış Dumlupınar idare edecek.

Serik Belediyespor dün yapılan son idmanın ardından deplasmanda karşılaşacağı Somaspor maçı için sabah Futbol Şubesi Sorumlusu Ali İşlek ve Sportif Direktör Mehmet Kaya nezaretinde Soma'ya gitti.