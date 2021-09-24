Serik Belediyespor, Sarıyer maçına hazır
AA / Servet Tümer - Haberler | Spor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor ligin 4. haftasında 26 Eylül Pazar günü evinde oynayacağı Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
SARIYER, İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor ligin 4. haftasında 26 Eylül Pazar günü evinde oynayacağı Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Antalya ekibi, Kadriye'de bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Akan yönetiminde maçın hazırlıklarına devam etti. Bayburt Özel İdare Spor maçında sakatlanan Atakan Cangöz'ün ayağındaki yırtık nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Öte yandan Ahmet Şahbaz ise rahatsızlığı nedeniyle bu hafta forma giyemeyecek.
Serik Belediyespor bugün yapacağı antrenmanın ardından Sarıyer maçı için kampa girecek.
AA / Servet Tümer - Spor Haberleri