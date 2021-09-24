Serik Belediyespor, Sarıyer maçına hazır - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serik Belediyespor, Sarıyer maçına hazır

AA / Servet Tümer - Haberler | Spor
Serik Belediyespor, Sarıyer maçına hazır

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor ligin 4. haftasında 26 Eylül Pazar günü evinde oynayacağı Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor ligin 4. haftasında 26 Eylül Pazar günü evinde oynayacağı Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalya ekibi, Kadriye'de bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Akan yönetiminde maçın hazırlıklarına devam etti. Bayburt Özel İdare Spor maçında sakatlanan Atakan Cangöz'ün ayağındaki yırtık nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Öte yandan Ahmet Şahbaz ise rahatsızlığı nedeniyle bu hafta forma giyemeyecek.

Serik Belediyespor bugün yapacağı antrenmanın ardından Sarıyer maçı için kampa girecek.

AA / Servet Tümer - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Ali Erbil Mehmet Nuri Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Cansu Dere Oğuzhan Koç Özge Özpirinçci
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Fatih Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Serik Belediyespor, Sarıyer maçına hazır - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 10:31:21. #1.11#