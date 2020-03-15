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Türkiye Futbol Federasyonu, Düzce, serik, Spor

Serik Belediyespor kendi evinde golsüz berabere kaldı

TFF 3. Lig 1. grup mücadelesinde Serik Belediyespor seyircisinden yoksun çıktığı maçta Düzce Spor ile 0-0 berabere kaldı.

15.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:13
Serik Belediyespor kendi evinde golsüz berabere kaldı

TFF 3. Lig 1. grup mücadelesinde Serik Belediyespor seyircisinden yoksun çıktığı maçta Düzce Spor ile 0-0 berabere kaldı.


3. Lig 1. grup da lider Serik Belediyespor, 28. haftada sahasında Düzce Spor'u konuk etti. Korona virüsüne karşı alınan önlemler nedeniyle tüm Türkiye liglerinde olduğu gibi seyircisiz oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.


İkinci yarıda da karşılıklı ataklarla geçen mücadele de iki takımda eşitliği bozamadı ve maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi ve sahadan bir puanla ayrıldılar. Bu sonuçla Serik Belediyespor puanını 55'e yükseltti ve maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürdü. Konuk ekip ise puanını 46 yaptı. Serik Belediyespor, çarşamba günü erteleme maçında deplasmanda Yomra Spor ile karşılaşacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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