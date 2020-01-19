Serik Belediyespor ile 68 Aksaray Belediyespor taraftarları arasında arbede
Antalya'da TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Serik Belediyespor ile 68 Aksaray Belediyespor arasındaki maçın ardından taraftarlar arasında arbede çıktı.
Antalya'da TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Serik Belediyespor ile 68 Aksaray Belediyespor arasındaki maçın ardından taraftarlar arasında arbede çıktı.
Serik ilçesindeki İsmail Oğan Stadı'nda oynanan karşılaşma, konuk ekip 68 Aksaray Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
68 Aksaray Belediyesporlu futbolcu ve yöneticilerin kale arkasında galibiyeti kutladıkları sırada iki takımın taraftarları arasında gerginlik yaşandı.
Birbirlerine taş atan grupların arasına giren polis ekipleri, taraftarlara müdahale etti. Olayın büyümesi üzerine polisler, havaya ateş açarak ve biber gazı kullanarak arbedeyi sonlandırmaya çalıştı.
Polis ekipleri, atılan taşlardan yaralanan ve biber gazından etkilenen konuk takımın taraftarlarını sahanın ortasına aldı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralılardan bazıları hastaneye kaldırıldı.
Otobüslere bindirilen 68 Aksaray Belediyesporlu taraftarlar, güvenlik önlemleri eşliğinde şehir dışına çıkarıldı.