Serik Belediyespor'da yeni transfer imzayı attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serik Belediyespor'da yeni transfer imzayı attı

Serik Belediyespor'da yeni transfer imzayı attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-Beyazılılar, son olarak forvet Yasin Abdioğlu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz Sezon 1922 Konyaspor forması giyen 25 yaşındaki forvet Yasin Abdioğlu ile bugün düzenlenen imza töreni ile yeşil-beyazlı renklere bağlandı. İmza töreninde Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Deligöz ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. - ANTALYA

Serik Belediyespor'da yeni transfer imzayı attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kulüpler Birliği: Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız
Kulüpler Birliği: Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız
Galatasaray, TFF'nin lisans çıkarmadığı Oğulcan Çağlayan'ı PSV maçı kadrosuna alamadı
Galatasaray, TFF'nin lisans çıkarmadığı Oğulcan Çağlayan'ı PSV maçı kadrosuna alamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Destici İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Emre Altuğ Tolga Akış Zeynep Bastık
Spor Mesut Özil Alper Yılmaz Şaban Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serik Belediyespor'da yeni transfer imzayı attı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 16:44:25. #1.14#

title