Serik Belediyespor'da teknik direktörlüğe Hakan Yılmaz getirildi

BAYBURT (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, teknik direktör Hakan Yılmaz ile sözleşme imzaladı.

Bülent Akan ile yollarını ayıran Serik Belediyespor, An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'un teknik direktörü Hakan Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın makamında gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Enver Aputkan ve kulüp başkanı Halil Deligöz katıldı.

AA / Servet Tümer - Spor Haberleri

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