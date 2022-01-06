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Serik Belediyespor'da Teknik Direktör Bülent Akan ile yollar ayrıldı

Serik Belediyespor'da Teknik Direktör Bülent Akan ile yollar ayrıldı
AA / Servet Tümer - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'da teknik direktör Bülent Akan ile yollar ayırdı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'da teknik direktör Bülent Akan ile yollar ayırdı.

Sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Akan ile yönetim kurulu arasında yapılan toplantı sonrasında karşılıklı anlaşarak sözleşme sonlandırıldı.

Kulüp Başkanı Halil Deligöz, yaptığı açıklamada, "Teknik direktörümüz Bülent Akan ile bugün itibarı ile yollarımız ayrıldı. Kendisine kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni teknik direktör görüşmelerimize en kısa sürede başlayacağız. Şu anda devre arası kamp çalışmaları için kampta bulunan takımımız Sportif Direktör Mehmet Kaya önderliğinde altyapı hocaları ile çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Serik Belediyespor, devre arası kamp çalışmalarına Belek'te devam ediyor.

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AA / Servet Tümer - Spor Haberleri

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