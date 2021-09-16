Serik Belediyespor'da Sinan Kalaycı ile yollar ayrıldı - Haberler Spor
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Serik Belediyespor'da Sinan Kalaycı ile yollar ayrıldı

AA / Servet Tümer - Haberler | Spor
Serik Belediyespor'da Sinan Kalaycı ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'da kaptan Sinan Kalaycı ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'da kaptan Sinan Kalaycı ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serik Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulunun aldığı kararla son 5 sezondur Serik Belediyespor formasını terleten ve aynı zamanda kaptanlık görevini yürüten Sinan Kalaycı ile yolların ayırmasına karar verildi. Oyuncuyla karşılıklı olarak anlaşarak sözleşme fesh edildi.

Kalaycı'ya 5 yıldır Serik Belediyespor'a verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

AA / Servet Tümer - Spor Haberleri
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Haber: Serik Belediyespor'da Sinan Kalaycı ile yollar ayrıldı - Haberler Spor
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