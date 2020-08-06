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Serik Belediyespor'da şampiyonluk kutlaması

TFF 2. Lig'e yükselen Serik Belediyespor'da, şampiyonluk kutlamaları yapıldı.

Serik Belediyespor'da şampiyonluk kutlaması
06.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:08

TFF 2. Lig'e yükselen Serik Belediyespor'da, şampiyonluk kutlamaları yapıldı.

Şampiyonluk kutlamalarında ilk olarak Serik Meyve ve Sebze Toptancı Halinde toplanan taraftar ve futbolcular konvoy eşliğinde ilçede tur attı. Konvoy sırasında şampiyon takımın futbolcuları üzeri açık otobüs üzerinden halkı selamladı.

Konvoyun ardından Serik İsmail Oğan Futbol Sahasında toplanan taraftarlar, futbolcular ve protokol burada şampiyonluk kutlamasına devam etti.

Stadyuma kurulan sahnede TFF Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan, şampiyonluk kupasını takımın kaptanları Sinan Kalaycı ve Mehmet Kaya'ya teslim etti.

Futbolculara şampiyonluk madalyalarını AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve Köksalan taktı.

Belediye Başkanı Aputkan, yaptığı konuşmada, 1955'te yılında kurulan kulüplerinin amatör kümeden başlayarak büyük mücadeleler verdiğini ve şampiyonluklar yaşadığını söyledi.

Hedeflerinin bir üst lig olduğunu dile getiren Aputkan, şampiyonluk primi olarak futbolculara 25'er bin lira vereceklerini açıkladı.

Program mehteran takımı ve havai fişek gösterilerinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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