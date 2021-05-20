Serik Belediyespor'da Korukır dönemi sona erdi
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Serik Belediyespor'da Korukır dönemi sona erdi

Serik Belediyespor'da Korukır dönemi sona erdi
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'da, Teknik Direktör Engin Korukır ile yollar ayrıldı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'da, Teknik Direktör Engin Korukır ile yollar ayrıldı.

Serik Belediyespor Başkanı Halil Deligöz, yaptığı açıklamada, 2020-2021 futbol sezonunda iyi mücadele etmelerine rağmen grubu 10. sırada tamamladıklarını belirtti.

Dün yönetim kurulu toplantısı yaptıklarını aktaran Deligöz, "Gelecek sezon için kulübümüzde 1,5 sezondur teknik direktörlük yapan Engin Korukır ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendisini bugün kulübümüze davet ederek vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ettik. Önümüzdeki sezonun planlamasına bu hafta içerisinde başlayacağız. Önce kulübümüze yeni teknik direktör, ardından da iç ve dış transfer çalışmalarına başlayacağız. Koşan, mücadele eden hedefi olan bir takım oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Korukır'a hizmetlerinden dolayı kulüp adına hazırlanan plaketi Belediye Başkanı Enver Aputkan ve Kulüp Başkanı Halil Deligöz, Başkan Yardımcısı Yusuf Yılmaz ile Futbol Şube Sorumluları Ali işlek ve Namık Kemal Kılınç birlikte verdi.

Serik Belediyespor'da Korukır dönemi sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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