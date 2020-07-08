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Serik Belediyespor'da 2. lig coşkusu

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edilen TFF 3. Lig'de Serik Belediyespor, Kocaelispor ile Karacabey Belediyespor, şampiyon ilan edildi.

Serik Belediyespor'da 2. lig coşkusu
08.07.2020 22:51 | Son Güncelleme: 08.07.2020 23:50

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edilen TFF 3. Lig'de Serik Belediyespor, Kocaelispor ile Karacabey Belediyespor, şampiyon ilan edildi. Serik Belediyespor tarihinde ilk kez 2. lige çıktı, ilçede bayram havası yaşandı.

Antalya temsilcisi Serik Belediyespor 2. Lige yükselmenin sevinci davul zurnalar eşliğinde kutladı. Serik Çınaraltı meydanında araçlarla konvoy düzenleyen taraftarlar, davul zurna eşliğinde 'Şampiyon Serik' tezahüratında bulundu. Şampiyonluk sevincini, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Serik Belediyespor kulüp başkanı Ramazan Kaçar ile yöneticiler ve taraftarlar birlikte yaşadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, TFF 3. Lig 1. Grup lideri Serik Belediyespor, TFF 3. Lig 2. Grup lideri Kocaelispor ile TFF 3. Lig 3. Grup lideri Karacabey Belediyespor da TFF 2. Lig'e terfi ettirildi. TFF 3. Lig'de de gruplarında ikinci sıra ile beşinci sıra arasında yer alan 1. Grup'ta Anagold 24 Erzincanspor, 68 Aksaray Belediyespor, 1928 Bucaspor, Artvin Hopaspor, 2. Grup'ta Belediye Derincespor, Turgutluspor, Esenler Erokspor, Karşıyaka, 3. Grup'ta ise Somaspor, Pazarspor, Nevşehir Belediyespor ile Muğlaspor takımlarının play-off'ta mücadele etmesi kararı verildi. Statü gereği tek maç üzerinden eleme sistemine göre oynanacak maçlar sonunda, her gurup dan bir takım daha 2. Lige yükselecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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