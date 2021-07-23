Serik Belediyespor, Afyonkarahisar'da kampa girdi

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Serik Belediyespor, Afyonkarahisar'da teknik direktör Bülent Akan'ın nezaretinde kampa girdi.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Serik Belediyespor, Afyonkarahisar'da teknik direktör Bülent Akan'ın nezaretinde kampa girdi.

Serik Belediyespor kafilesi, Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'ndeki tesislerinde yaptığı ilk etap kampın ardından ikinci etap kamp çalışması için bugün Kulüp Yönetim Kurulu üyesi, Futbol Şube Sorumlusu ve basın sözcüsü Namık Kemal Kılınç yönetiminde Afyonkarahisar'a gitti.

29 kişiden oluşan kafile, 14 gün boyunca Afyonkarahisar'da yeni sezon için hazırlanacak. Takım, bu sürede 3 hazırlık maçı yapacak.

Serik Belediyesporlu teknik heyet ve futbolcular, kampın sonunda 3 günlük iznin ardından 9 - 23 Ağustos'ta üçüncü etap kamp çalışması için yeniden Afyonkarahisar'da toplanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer