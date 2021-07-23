Serik Belediyespor, Afyonkarahisar'da kampa girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serik Belediyespor, Afyonkarahisar'da kampa girdi

Serik Belediyespor, Afyonkarahisar'da kampa girdi
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Spor

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Serik Belediyespor, Afyonkarahisar'da teknik direktör Bülent Akan'ın nezaretinde kampa girdi.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Serik Belediyespor, Afyonkarahisar'da teknik direktör Bülent Akan'ın nezaretinde kampa girdi.

Serik Belediyespor kafilesi, Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'ndeki tesislerinde yaptığı ilk etap kampın ardından ikinci etap kamp çalışması için bugün Kulüp Yönetim Kurulu üyesi, Futbol Şube Sorumlusu ve basın sözcüsü Namık Kemal Kılınç yönetiminde Afyonkarahisar'a gitti.

29 kişiden oluşan kafile, 14 gün boyunca Afyonkarahisar'da yeni sezon için hazırlanacak. Takım, bu sürede 3 hazırlık maçı yapacak.

Serik Belediyesporlu teknik heyet ve futbolcular, kampın sonunda 3 günlük iznin ardından 9 - 23 Ağustos'ta üçüncü etap kamp çalışması için yeniden Afyonkarahisar'da toplanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

TFF'nin yabancı sınırı en çok yerli futbolculara ve menajerlere yaradı! İşte kazançlarındaki dev artış
TFF'nin yabancı sınırı en çok yerli futbolculara ve menajerlere yaradı! İşte kazançlarındaki dev artış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ersin Tatar Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Müge Anlı Hande Yener Kadir Doğulu
Spor Burak Elmas Metin Oktay Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serik Belediyespor, Afyonkarahisar'da kampa girdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 18:28:45. #1.14#

title