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Serik Belediyespor 3 transfer gerçekleştirdi

AA, Servet Tümer - Spor
Serik Belediyespor 3 transfer gerçekleştirdi

Serik Belediyespor 3 transferle kadrosunu güçlendirdi.

Serik Belediyespor 3 transferle kadrosunu güçlendirdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Somaspor'dan sağ bek Ramazan Işık, Kasımpaşa'dan kanat oyuncusu Hasan Bilal ve Hollanda 2. Lig'de top koşturan Hüseyin Doğan ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Transferler için Serik Belediyesi'nde imza töreni düzenlendi.

Törene, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Belediye Başkan Yardımcısı Çağatay Yalçın, Kulüp Başkanı Halil Deligöz, kulüp yöneticileri ve Teknik Direktör Hakan Yılmaz katıldı.

AA / Servet Tümer - Spor

Futbol Federasyonu, Ramazan Işık, Kasımpaşa, Transfer, Spor, Haber

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