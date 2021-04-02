Serik Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Serik Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Enver Aputkan başkanlığında yapıldı.

Serik Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Enver Aputkan başkanlığında yapıldı.

Toplantıda yapılan kapalı oylamada, meclis üyeleri Mustafa Alkan ve Erdem Aksu başkanvekili olarak seçildi.

Oylamada, meclis katip üyeliğine Hasan Iltar ve Nermin Can oy çokluğu ile seçildi.

Encümen üyeliği için yapılan oylamada da yeni üyeler Erdem Aksu, Mustafa Okur ve Hasan Iltar olarak belirlendi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu da yine kapalı oylama ile seçildi.

Meclisi yöneten Belediye Başkanı Aputkan, Denetim Raporunun gündeme sunulmasının ardından yaptığı konuşmada, başkanın ve belediye çalışmalarının denetlenmesinin önemine işaret etti.

Serik Belediyespor'un Türkiye çapında bir marka haline geldiğine değinen Aputkan, "İlçemizde bulunan amatör spor kulüplerine ve alt yapı takımlarımıza belediye olarak yasa gereği yardım yapabiliyoruz. Profesyonel kulüplere belediye olarak yardım yapamıyoruz. Ancak kulübümüze elimizden gelen desteği sağlayacağız." diye konuştu.

Türkiye ve yurt dışında başarı elde eden sporculara meclis kararıyla yardım yapılabildiğine dikkati çeken Aputkan, "Serik'e hizmet etmek istiyoruz. 2 yıl içerisinde bankalara 43 milyon lira borç ödemesi yaptık." dedi.

Eminceler Mahallesine imar düzenlemesi

Aputkan, Eminceler Mahallesindeki arsalara "Sağlık tesisi alanı, eğitim alanı, konut ticari alanı, yeşil alan, ibadet alanı" gibi sosyal donatıların imar planı için kamu yararı kararı alınması sonrası ise "İlçemizin geleceği açısından çok önemli, ulaşım açısından çok önemli bir yer. Buranın mülkiyeti hazineye ait olan yerler. Buraya büyük bir hastane yapılması ilçemiz açısından çok önemli." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer