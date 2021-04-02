Serik Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serik Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Serik Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Serik Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Enver Aputkan başkanlığında yapıldı.

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın

Serik Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Enver Aputkan başkanlığında yapıldı.

Toplantıda yapılan kapalı oylamada, meclis üyeleri Mustafa Alkan ve Erdem Aksu başkanvekili olarak seçildi.

Oylamada, meclis katip üyeliğine Hasan Iltar ve Nermin Can oy çokluğu ile seçildi.

Encümen üyeliği için yapılan oylamada da yeni üyeler Erdem Aksu, Mustafa Okur ve Hasan Iltar olarak belirlendi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu da yine kapalı oylama ile seçildi.

Meclisi yöneten Belediye Başkanı Aputkan, Denetim Raporunun gündeme sunulmasının ardından yaptığı konuşmada, başkanın ve belediye çalışmalarının denetlenmesinin önemine işaret etti.

Serik Belediyespor'un Türkiye çapında bir marka haline geldiğine değinen Aputkan, "İlçemizde bulunan amatör spor kulüplerine ve alt yapı takımlarımıza belediye olarak yasa gereği yardım yapabiliyoruz. Profesyonel kulüplere belediye olarak yardım yapamıyoruz. Ancak kulübümüze elimizden gelen desteği sağlayacağız." diye konuştu.

Türkiye ve yurt dışında başarı elde eden sporculara meclis kararıyla yardım yapılabildiğine dikkati çeken Aputkan, "Serik'e hizmet etmek istiyoruz. 2 yıl içerisinde bankalara 43 milyon lira borç ödemesi yaptık." dedi.

Eminceler Mahallesine imar düzenlemesi

Aputkan, Eminceler Mahallesindeki arsalara "Sağlık tesisi alanı, eğitim alanı, konut ticari alanı, yeşil alan, ibadet alanı" gibi sosyal donatıların imar planı için kamu yararı kararı alınması sonrası ise "İlçemizin geleceği açısından çok önemli, ulaşım açısından çok önemli bir yer. Buranın mülkiyeti hazineye ait olan yerler. Buraya büyük bir hastane yapılması ilçemiz açısından çok önemli." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Cahit Özkan Ali İhsan Su Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özge Özder Hülya Avşar Bahar Candan Armağan Çağlayan
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Serik Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 14:21:35. #1.15#
title