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Serik Belediyesi maske üretimine başladı

Serik Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında tıbbi maske üretimine başladı.

15.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:38
Serik Belediyesi maske üretimine başladı

Serik Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında tıbbi maske üretimine başladı.

Belediyenin atölyeye dönüştürülen toplantı salonunda belediye personeli ve gönüllülerden oluşan 20 kişilik ekip dikiş makineleriyle maske üretmek için kolları sıvadı.

Atölyenin sorumlusu Ayşe Bebek Gönül, 5 gün önce kurulan atölyede belediye çalışanları ile gönüllülerin kendi evlerinden ve iş yerlerinden getirdikleri dikiş makineleriyle maske üretimi yaptıklarını söyledi.

Şimdiye kadar 3 binden fazla maske ürettiklerini ifade eden Gönül, hedeflerinin günde 10 bin maske olduğunu kaydetti.

Gönül, maske üretimine katkı sağlamak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu belirtti.

Havvana Demir ise mesleğinin terzilik olduğunu ve belediye bünyesinde kurulan atölyede maske üretimi yapılacağını duyunca gönüllü olarak gruba katıldığını dile getirdi.

Hiçbir ücret talep etmediklerini vurgulayan Demir, "Bu zor günleri en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum." dedi.

Üretilen maskeler, şehrin çeşitli noktalarında belediye görevlilerince ücretsiz olarak dağıtılacak.

Bu arada, Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Zabıta biriminde kurulan 40 kişilik Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçe halkının Alo 153 hattına ilettikleri ihtiyaçlarını gideriyor.

Kaynak: AA

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