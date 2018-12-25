Serik Belediyesi Ges'den Ek Gelir Sağladı

Serik Belediyesi, kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için kurduğu Güneş Enerji Sistemi (GES) sayesinde 115 Bin TL ek gelir sağladı.

Serik Belediyesi ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) işbirliği ile 2017 yılında kurulan Güneş Enerjisi Santrali sayesinde bu yıl 115 Bin TL kar yaptı. Bölgede enerji faaliyetlerinin azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesine yönelik olarak kurulan GES projesi, Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi binası çatısında faaliyet gösteriyor. 200 kwp kapasitelik kurulum gücüne sahip olan GES santrali, faaliyete geçtiğinden itibaren yaklaşık olarak 270 megawatt saat elektrik enerjisi üretti. Çevre dostu, temiz enerji kaynağı olan santral ile 142 Bin ton karbondioksitin doğaya zarar vermesinin de önüne geçildi.

Çalık: "Belediyeye öz kaynak oluşturuyoruz"

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, yenilenebilir enerjilerin hem ülke ekonomisine hem de belediyeye büyük katkı sağladığını kaydetti. Çalık, "Belediyecilikte enerji çok önemlidir. Ama belediyeler içerisinde öz kaynak oluşturmak çok daha önemlidir. Sadece hazineden gelen yardımla birçok hizmetleri yürütme imkanı kısıtlı olabilir ama belediyeye öz kaynak oluşturursanız birçok projeyi gerçekleştirmede size yardımcı olur" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA