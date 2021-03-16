Serik Belediye Meclisi olağanüstü toplandı
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Serik Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

16.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:12
Serik Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Serik ilçesinde yeni sağlık ve eğitim tesisi ile yeşil alan ve ibadethane yapılması konusundaki imar değişikliğinin yapılması için belediye meclisi olağanüstü toplandı.

Serik ilçesinde yeni sağlık ve eğitim tesisi ile yeşil alan ve ibadethane yapılması konusundaki imar değişikliğinin yapılması için belediye meclisi olağanüstü toplandı.

Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın başkanlık ettiği toplantıda, Eminceler Mahallesi'nde bulunan 103 ada 14 numaralı parseldeki araziye kamu yararı kararı alınması yönündeki tek gündem maddesi ile toplanan belediye meclisinde madde görüşülmek üzere oy birliğiyle İmar Komisyonuna gönderdi.

Başkanı Aputkan, konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

CHP grup sözcüsü Nermin Can, kamu yararına olacak her şeye "evet" diyeceklerini ancak daha önceden kendilerine bilgi verilmesi gerektiğini hatta araziyi gidip görmek istediklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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