Şerifpaşa Camii Avlusu Eyüp Sultan Cami Avlusu Olma Yolunda

Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Şerifpaşa Camii Meydanı'nın açılışı gerçekleştirilirken, cami avlusu güvercinlerin toplandığı Eyüp Sultan Cami avlusu olma yolunda.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi'ne 1899 yılında yapılan Şerif Paşa, bir diğer adıyla Saltaşı Camiinin meydan düzenleme açılış törenine Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahimTaş, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik İl Müftü Yardımcısı Ahmet Tokgöz, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesi konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, bu projeye yaklaşık 6 ay önce kazma vurarak başladıklarını belirterek, "Bazı hemşehrilerimiz bu çalışmadan tedirgin oldu ama biz iş bittiğinde bu meydanın gerçek hürriyetine kazanacağını ve tüm hemşehrilerimize huzur ve mutluluk vereceğini bu bölgenin bir toplanma alanı olacağını ifade ettik. Şerifpaşa Camii'mizin önünde bir meydan oluşturduk. Yine bu mahalledeki eksik olan mahalle muhtarlık yerimizi yapmış olduk. Parkımız oluşurken vatandaşlarımızın ve cami cemaatimizin çay içip sohbet edebileceği mekan yapılmış oldu. Taahhütlerimizi tek, tek gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. El ele gönül gönüle vererek şehrimizi daha iyi yerlere getireceğiz inşallah" dedi.

"Bilecik'te kuşların toplanacağı, kuşları yemleyeceğimiz bir alanımız yoktu"

Yağcı, konuşmasının devamında meydan projesiyle birlikte bir farkındalığı daha oluşturduklarını ve kuşların toplanacağı ve kuşları yemleyecek bir yeri daha kazandırdıklarını ifade ederek, "Bizler geldiğimiz günden itibaren buranın yenden eski kimliğine kazandırılması, meydan olarak kullanılmasını çok önemsedik. Burada hesap ettiğimiz bir şey vardı. Önce meydan oluşturmak Şerifpaşa Cami'nin önünde artık Şerifpaşa Meydanımız var. İstiklal Mahallemizin bir meydanı var. Cami cemaatimiz tabi camiden çıktıktan sonra buranın sohbetleri güzel, süt içerek muhabbetleri güzel. Onu yapacak ve belediyemiz tarafından kaliteli ucuz hizmet verilecek burada çay salonumuz var. Meydana hitap edecek güzel bir tesisi oluşturduk. Burası merkez cami olmasına rağmen, maalesef abdesthaneleri ve lavaboları merkeze yakışır nitelikte değildi. Cami hocalarımız ve cemaatimiz bu konuda şikayetçi oluyorlardı. Burada Bilecik'e yakışır abdesthaneler, lavabolar ve 20-25 hemşehrimizin aynı anda kullanacağı mekanları oluşturduk. Bu bölgeye bir kimlik kazandırma çabası ve gayret içerisinde olduk. Bir farkındalığı daha oluşturduk. Bilecik'te kuşların toplanacağı, kuşları yemleyeceğimiz bir alanımız yoktu ve bunu da çevreye duyarlı şekilde bu duyarlılığı anlatma adına atıklardan oluşan ve hiç yeni bir malzeme kullanılmadan Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşlerinin himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında da düşünülerek onu da himayesi altında burada atık maddelerden oluşan metallerden oluşan bir ağacı oluşturup ve buna ilişkin de bir kuşların toplanacağı özel bir mekanı da bu anlamda burada gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bilecik İl Müftü Yardımcısı Ahmet Tokgöz tarafından dua edilmesi ve kurdele kesilmesiyle beraber Şerifpaşa Cami Meydanı hizmete açıldı. - BİLECİK