Şerifoğulları;"Gönül Belediyeciliği Yapacağız"

AK Parti Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, hizmet belediyeciliğinin yanı sıra gönül belediyeciliği yapacaklarını söyledi.

AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları seçim çalışmaları kapsamında İhlas Haber Ajansı (İHA) Elazığ Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Bölge Müdürü Halil İbrahim Varlı'dan bilgi alan Şerifoğulları, muhabirlerle de görüş alış verişinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Hizmet belediyeciliğinin yanı sıra gönül belediyeciliği de yapacaklarını aktaran, Şerifoğulları,adaylığı açıklandığı ilk günden itibaren çalışmalara hız verdiklerini ve tüm muhtarları öncelikle ziyaret edip istişarede bulunduklarını kaydetti.

Medyanın önemine de değinen ve yürüttüğü çalışmalarda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Şerifoğulları, bundan sonraki süreçte de birlikte hareket edeceklerini dile getirdi. - ELAZIĞ