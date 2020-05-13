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Serie A kulüpleri, ligin 13 Haziran'da başlaması konusunda anlaştı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla durdurulan 2019-2020 sezonunun 13 Haziran'dan itibaren yeniden başlaması konusunda uzlaştı.

Serie A kulüpleri, ligin 13 Haziran'da başlaması konusunda anlaştı
13.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:10

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla durdurulan 2019-2020 sezonunun 13 Haziran'dan itibaren yeniden başlaması konusunda uzlaştı.

Kulüpler ve lig yönetimi bugün video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirirken, sezonun yeniden başlayacağı tarih ele alındı.

Serie A Lig Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kulüplerin belirlenen sağlık koşullarına uygun şekilde ligin 13 Haziran'da yeniden başlaması konusunda anlaştığı belirtildi.

Buna göre, Serie A'da 2019-2020 sezonu müsabakaları, hükümet onay verirse kaldığı yerden 13 Haziran'dan itibaren başlayacak.

İtalyan spor basınında çıkan haberlerde de ligin 2 Ağustos'ta sona erecek şekilde planlandığı ve buna göre her 3-4 günde bir maç yapılacağı kaydedildi.

Diğer yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, bugün Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, takımların 18 Mayıs'tan itibaren toplu antrenmanlara başlaması için izin verdiklerini, herkesin sağlığına dair güvence temin edildikten sonra ligin başlayacağını ifade etti.

Spadafora ayrıca, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'nın, federasyon olarak Bilim Kurulunun önerdiği tedbirleri kabul ettiklerini kendilerine söylediğini aktardı.

Daha önce yaptığı bir başka açıklamada bakan Spadafora, ligin başlamasının salgın eğrisinin gidişatına bağlı olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

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