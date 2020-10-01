Serie A'daki erteleme maçlarında Inter ve Atalanta farklı galip
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Serie A'daki erteleme maçlarında Inter ve Atalanta farklı galip

01.10.2020 00:03 | Son Güncelleme: 01.10.2020 00:09
Serie A'daki erteleme maçlarında Inter ve Atalanta farklı galip

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasından üç erteleme maçı oynandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasından üç erteleme maçı oynandı.

İlk erteleme maçında şampiyonluk adaylarından Inter, ligin yeni ekiplerinden Benevento'ya konuk oldu. Mavi-siyahlı takım, Benevento'yu 5-2'lik farklı skorla yenerek, yeni sezona 2'de 2 yaparak başlamış oldu. Inter, 6 puanla 3. sırada yer aldı. Benevento ise Serie A'da bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı.

Ligde geçen sezonun flaş takımı Atalanta ise başkent deplasmanında zirve hedefiyle sezona başlayan Lazio'yu 4-1 yenerek, puanını 6'ya çıkardı. Lige 2. haftadaki Cagliari maçıyla başlayan ve deplasmandan 3 puanla dönen Lazio ise evinde ağır bir yenilgi alarak, bu sezon mağlubiyetle tanışmış oldu.

Bir diğer erteleme maçında ise ligin yeni ekiplerinden Spezia, Udinese'yi deplasmanda 2-0 yenerek, Serie A'daki ilk galibiyetini ve 3 puanını almış oldu. Udinese ise üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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