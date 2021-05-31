Serie A'da sezonun en iyisi Lukaku
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Serie A'da sezonun en iyisi Lukaku

Serie A'da sezonun en iyisi Lukaku
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2020-2021 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP), Inter forması giyen Romelu Lukaku seçildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2020-2021 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP), Inter forması giyen Romelu Lukaku seçildi.

Serie A'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, ligde 36 maçta 24 gol atan Belçikalı forvetin sezonun MVP'si seçildiği belirtildi.

Ligde en iyi kaleci Gianluigi Donnarumma (Milan), en iyi defans Cristian Romero (Atalanta), en iyi orta saha Nicolo Barella (Inter), en iyi forvet ise Cristiano Ronaldo (Juventus) oldu.

Inter, Serie A'da 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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