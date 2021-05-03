Serie A'da şampiyon Inter
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Serie A'da şampiyon Inter

Serie A'da şampiyon Inter
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İtalya Serie A'nın bitimine 4 hafta kala 82 puanlı Inter, Milan ve Atalanta'nın 13 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

İtalya Serie A'nın bitimine 4 hafta kala 82 puanlı Inter, Milan ve Atalanta'nın 13 puan önünde şampiyonluğa ulaştı. 11 yıl sonra ligde şampiyonluğa ulaşan Inter, 19. şampiyonluğunu elde etti.

Serie A'nın 34. haftasında Inter, dün Crotone'yi 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 82 yapan İtalyan temsilcisi, bitime 4 hafta kala Milan ve Atalanta'nın 13, Napoli'nin de 15 puan önünde şampiyonluğa ulaştı. Serie A'da en son 2009-2010 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Inter, tam 11 yıl aranın ardından tekrar zirvede yer aldı. 19. şampiyonluğunu ilan eden Conte'nin takımı, ligde çıktığı 34 maçta 25 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Inter'in şampiyonluğunu kesinleştirmesinin ardından 9 sezondur şampiyonluğu kimselere kaptırmayan Juventus da rakibi için tebrik mesajı yayımladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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