Serie A'da lider Inter, deplasmanda Spezia ile berabere kaldı
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Serie A'da lider Inter, deplasmanda Spezia ile berabere kaldı

Serie A'da lider Inter, deplasmanda Spezia ile berabere kaldı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında lider Inter, Speiza ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında lider Inter, Speiza ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Spezia'daki Alberto Picco Stadı'ndaki maçta, şampiyonluğun favorisi Inter, orta sıralardaki Spezia ile karşılaştı.

Ev sahibi takım, 12. dakikada Diego Farias ile 1-0 öne geçerken, Inter'den bu gole yanıt 39. dakikada Ivan Perisic'ten geldi: 1-1.

Müsabakada başka gol olmayınca iki takım da 1'er puana razı oldu.

Bu sonuçla Inter, puanını 76'ya yükseltirken, ligde üst üste ikinci maçından beraberlikle ayrıldı. Inter, en yakın takipçisi Milan'ın haftayı mağlubiyetle kapatmasının ardından puan farkını 10'a çıkardı.

Spezia ise puanını 33 yaparken, 15. sırada yer buldu.

Juventus'tan 3 gollü galibiyet

Son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlar sebebiyle zirveden uzaklaşan Juventus ise bu hafta Parma'yı konuk etti.

Torino'daki Allianz Stadı'ndaki mücadelenin 25. dakikasında Parma, Gaston Brugman ile skorda üstünlüğü yakaladı: 0-1.

Juventus, 43. dakikada Alex Sandro ile beraberlik golünü buldu ve ilk yarı 1-1 sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısına hızlı giriş yapan Juventus, yine Alex Sandro ile bu kez üstünlük golünü buldu: 2-1.

68. dakikada Juventus'un Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt, farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

Siyah-beyazlılar, Parma'yı 3-1 mağlup ederek, puanını 65'e yükseltti ve 3. sıraya çıktı.

Ligde 20 puanla 19. basamakta yer alan Parma ise bu sezonki 18. yenilgisini Juventus karşısında aldı.

Bu arada, Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, kas ağrıları sebebiyle Parma maçının kadrosunda yer almadı.

Serie A'nın 32. haftasında bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Bologna-Torino: 1-1, Crotone-Sampdoria: 0-1, Genoa-Benevento: 2-2 ve Udinese-Cagliari: 0-1.

Ligde bu akşam Roma-Atalanta ve Napoli-Lazio müsabakaları oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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