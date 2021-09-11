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Serie A'da Juventus galibiyete hasret kaldı

AA / Barış Seçkin - Haberler | Spor
Serie A'da Juventus galibiyete hasret kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında Napoli, sahasında ağırladığı Juventus'u 2-1 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında Napoli, sahasında ağırladığı Juventus'u 2-1 yendi.

Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan müsabakaya konuk ekip hızlı başladı.

Juventus, 10. dakikada İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile mücadelede öne geçti: 0-1.

İlk yarı, siyah-beyazlı takımın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının 57. dakikasında Napoli, Matteo Politano'nun golüyle skorda yeniden dengeyi sağladı: 1-1.

Karşılaşmanın son anlarına girilirken, 85. dakikada Kalidou Koulibaly, ev sahibi ekibi 2-1 üstün duruma getiren golü attı.

Başka gol olmayınca Napoli, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu. 3'te 3 yapan Napoli, 9 puanla ligin zirvesinde yer aldı. Juventus ise öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve ligin 3. haftasında da galibiyetle tanışamadı.

Ligin ilk haftasında Udinese ile 2-2 berabere kalan, 2. haftada evinde Empoli'ye 1-0 yenilen Juventus, 3. haftada da Napoli deplasmanından eli boş dönerek, tarihindeki en kötü sezon başlangıçlarından birini yaptı. Siyah-beyazlılar, 1 puanla 14. sırada yer alıyor.

Serie A'nın 3. haftasında, bugün oynanan bir diğer maçta, Venezia, deplasmanda Empoli'yi 2-1 yendi.

AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri
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