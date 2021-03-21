Serie A'da Juventus, Benevento'ya 1-0 yenildi
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Serie A'da Juventus, Benevento'ya 1-0 yenildi

21.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:20
Serie A'da Juventus, Benevento'ya 1-0 yenildi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında Benevento, Juventus'u 1-0 mağlup etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında Benevento, Juventus'u 1-0 mağlup etti.

Puan tablosunun 16. basamağındaki Benevento, deplasmanda karşılaştığı 3. sıradaki Juventus'u, Gaich'in 69. dakikadaki golüyle yendi.

Ligdeki 4. mağlubiyetini yaşayan son 9 yılın şampiyonu Juventus, zirve mücadelesinde önemli yara aldı.

Benevento puanını 29'a çıkarırken, bir maç eksiği bulunan Juventus 55 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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