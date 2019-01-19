Şeria Nehrinde Ortodoks Hristiyanların Vaftizi

Ortodoks Hristiyanlar, Batı Şeria'nın Eriha kentindeki, İsrail ile Ürdün arasında doğal sınır teşkil eden Şeria nehrinde Vaftiz Bayramı'nı (Epifani) kutlamaya başladı. Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle kutlanan Vaftiz Bayramı'nda Hristiyan din adamlarının da aralarında bulunduğu yerli ve yabancı yüzlerce Hristiyan, Şeria Nehrine doğru akın etti. Hristiyanlar, Şeria Nehrinde suya girerek vaftiz oldular.

Kaynak: AA