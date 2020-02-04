"Seri muhakeme" usulüyle Bursa'da 1 ayda 240 dosya sonuçlandırıldı

04.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:26

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosunca, 1 ayda 240 dosya Cumhuriyet savcısının teklif ettiği cezayla sonuçlandırıldı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığının Yargı Reformu kapsamında gerçekleştirilen düzenlemeler doğrultusunda oluşturulan Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosunun yılbaşında göreve başladığı hatırlatıldı.

Seri muhakeme usulünün, yargının yükünü azalttığına vurgu yapılan açıklamada, 1 aylık süreçte büroya bin 503 dosyanın gönderildiği duyuruldu. Açıklamada, 10 dosyada sanıkların bu usulü kabul etmediği, 240 dosyanın ise Asliye Ceza Mahkemesince savcının teklif ettiği gibi aynen onaylandığı ve bu dosyaların aynı gün içinde kapandığı aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, seri yargılama usulü ile basit suçların yargılamasında sağlanan ilerlemeden memnun olduklarını belirterek, "Tek bir amacımız var; herkese eşit olarak adalet hizmeti vermek ve bunu en kısa sürede doğru kararlar ile gerçekleştirerek vatandaşlarımıza hissettirmektir." görüşünü bildirdi.

Kaynak: AA