Seri katilin itirafı hayrete düşürdü! 83 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden katilin, öldürdüğü kadın sayısının 200'e yakın olabileceğini düşünülüyor.
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Seri katilin itirafı hayrete düşürdü! 83 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden katilin, öldürdüğü kadın sayısının 200'e yakın olabileceğini düşünülüyor.

Rusya'da "Kurt adam" lakabıyla tanınan Mikhail Popkov isimli seri katil, mahkemede bugüne kadar 83 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti. Seri katilin kadınları öldürmeden önce tecavüz ettiği daha sonra da tornavida, beyzbol sopasıyla kurbanlarını öldürdüğü belirtildi.

Seri katilin itirafı hayrete düşürdü! 83 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden katilin, öldürdüğü kadın sayısının 200'e yakın olabileceğini düşünülüyor.
21.07.2020 15:22 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:25

Katilin soğukkanlılıkla yaptığı itiraflar ağızları açıkta bıraktı. Rusya'da "Kurt adam" lakabıyla tanınan Mikhail Popkov isimli seri katil, mahkemede bugüne kadar 83 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti. Kan donduran olayla ilgili Rus polisinin yaptığı açıklamada seri katilin bu güne kadar öldürdüğü kadın sayısının 200'e yakın olabileceğini iddia etti.

1992 YILINDAN BERİ CİNAYET İŞLİYOR

Seri katilin 1992 yılından 2010'a kadar 81 kadını öldürdüğü tespit edilirken, 2019 yılında iki kadının daha öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

ÖNCE TECAVÜZ ETTİ, SONRA DA İŞKENCEYLE ÖLDÜRDÜ

"Kurt adam" lakabıyla tanınan Mikhail Popkov adlı seri katilin kadınları öldürmeden önce onlara tecavüz ettiği daha sonra da, tornavida, balta ve beyzbol sopasıyla kurbanlarını öldürdüğü belirtildi. Olayın ortaya çıkması ülkede infiale yol açtı.

Kaynak: DHA

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