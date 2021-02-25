Seri katile 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (3)
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Seri katile 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (3)

25.02.2021 12:30 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:35
Seri katile 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (3)

SON SAVUNMASINDA SUÇLAMALARI REDDETTİÜnye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katılan sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, son savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

SON SAVUNMASINDA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katılan sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, son savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Çayıroğlu, "Bu olayların hiçbirini işlemedim. Allah katında içim rahat. Ben öyle bir insan olsam şu an cezaevindeki herkese sarardım. Bu olayları kim yaptıysa Allah'a havale ediyorum. Allah onları kahretsin. Ben kendi halinde birisiyim. Bu suçu benim üzerime atanların Allah cezasını versin. Suçsuzum. Benim geçmişim göz önüne alınıyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Elinize ayağınıza düştüm. Yapmayın. Benim adam öldürdüğüm yok. Şaşırdım kaldım" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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