Seri katile 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (2)
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Seri katile 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (2)

25.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:18
Seri katile 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (2)

5 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEEBBET ALDIOrdu ve Samsun'da, 12 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan, Ordu'da yürütülen soruşturma kapsamında 'yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek, tasarlayarak öldürmek', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis...

5 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEEBBET ALDI

Ordu ve Samsun'da, 12 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan, Ordu'da yürütülen soruşturma kapsamında 'yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek, tasarlayarak öldürmek', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu hakim karşısına çıktı.Çayıroğlu'nun yargılandığı 3 ayrı davada karar verildi. Seri katil, Sabri Güneş (68), Hasan Güneş (53), Zahide Güneş (59), Senayi Türedi (54) ve Ümit Türedi'yi (56) kasten öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış, nitelikli yağma suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dursun Kurt'un (70) ölümüyle ilgili delil yetersizliği nedeniyle Çayıroğlu'nun beraatına karar verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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