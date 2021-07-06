Seri katile 2 müebbet, 25 yıl hapis cezası daha
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Seri katile 2 müebbet, 25 yıl hapis cezası daha

İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - Haberler | Yerel

Seri katile 2 müebbet, 25 yıl hapis cezası daha Ordu'daki seri cinayet sanığı 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yeniden hakim karşısına çıktı, iki farklı dosya için yeniden müebbet hapsine karar verildi, yağma suçlarından ise iki farklı dosyadan 25 yıl hapis Seri katil sanığı Mehmet Ali...

Seri katile 2 müebbet, 25 yıl hapis cezası daha

Ordu'daki seri cinayet sanığı 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yeniden hakim karşısına çıktı, iki farklı dosya için yeniden müebbet hapsine karar verildi, yağma suçlarından ise iki farklı dosyadan 25 yıl hapis

Seri katil sanığı Mehmet Ali Çayıroğlu: "Ben mağdurum adalet istiyorum"

ORDU - Ordu'da, farklı tarihlerde 8 kişinin öldürülmesi ile yargılanan seri cinayet sanığı Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında 2 farklı dosyadan hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti Çayıroğlu, 2 farklı cinayet dosyasından 2 müebbet, 2 farklı yağma suçundan ise toplamda 25 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde, 2018 yılında 'yağma, hırsızlık ve kasten öldürme' suçlarını işlediği iddia edilen ve şuanda Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu, Akkuş ilçesinde Hasan Bayram ve Şeker Köseoğlu'nun öldürülmesi ile ilgili yeniden hakim karşısına çıktı. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen altıncı duruşmaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılan cinayet sanığı Çayıroğlu, devletin adaletine güvendiğini ve iddia edilen suçları kendisinin işlemediğini ileri sürdü.

Köseoğlu cinayetinden müebbet, yağmadan 13 yıl hapis

İlk olarak Şeker Köseoğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Çayıroğlu, "Bu iddia edildiği ve suçlu söylenildiğim kişilerin ailelerin ifadeleri alınmıyor. Akkuş savcılığı HTS kayıtlarını incelemedi. Dünya kadar borcum var. Kimseyi öldürmedim, kimseyi kesmedim benim insanlığımda öldürmek yoktur. Ben çok mağdurum. Kim nasıl öldüyse hepsi benim üzerime atıldı. Allah her şeyi görüyor" dedi.

Mahkeme heyeti, Şeker Köseoğlu'nun öldürülmesine ilişkin müebbet hapis cezası verirken, yağma suçundan ise 13 yıl hapsine karar verdi.

Cinayetten müebbet, yağma suçundan 12 yıl hapis

Hasan Bayram'ı öldürdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Mehmet Ali Çayıroğlu, yine üzerine atılı suçlamaları işlemediğini iddia etti. Mahkeme heyeti, cinayet sanığı Çayıroğlu'nu cinayetten müebbet hapis, yağma suçundan ise 12 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

"3 kez ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan 12 yıl hapis cezası almıştı"

Öte yandan 25 Ocak 2021 tarihinde görülen duruşmada mahkeme heyeti, Hasan, Sabri ve Zahide Güneş'in öldürülmesi hakkıda, kişinin öldürülmesiyle ilgili davada karar vermiş, sanık Mehmet Ali Çayıroğlu'nu, cinayetten ayrı ayrı 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasını ve nitelikli yağma suçundan ise 12 yıl hapsine karar vermişti.

Verilen kararlar sonrası aileler gözyaşları içerisinde adliyeden ayrıldı.

Seri katile 2 müebbet, 25 yıl hapis cezası daha
Seri katile 2 müebbet, 25 yıl hapis cezası daha
Seri katile 2 müebbet, 25 yıl hapis cezası daha
Seri katile 2 müebbet, 25 yıl hapis cezası daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör

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