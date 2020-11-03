Seri katil, tanıkların dinlenmesini istedi
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Seri katil, tanıkların dinlenmesini istedi

03.11.2020 18:31 | Son Güncelleme: 03.11.2020 18:35
Seri katil, tanıkların dinlenmesini istedi

ORDU ve Samsun'da, 12 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu (46) hakkında Senayi-Ümit Türedi çiftinin öldürülmesine ilişkin açılan davada üçüncü celse görüldü.

ORDU ve Samsun'da, 12 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu (46) hakkında Senayi-Ümit Türedi çiftinin öldürülmesine ilişkin açılan davada üçüncü celse görüldü. Hakkında 'yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek, tasarlayarak öldürmek', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Çayıroğlu, tanıkların dinlenmesini talep etti. 

Ordu'nun Akkuş ilçesinde şarküteri işletmecisi Mehmet Ali Çayıroğlu, 2018 yılında 2 ayrı gasp olayının ardından yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada Ordu ve Samsun'da, 12 kişinin ölümüyle bağlantısı olduğu ortaya çıkan Çayıroğlu, tutuklandı. Genişletilen soruşturmada Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 19 Ocak 2018 günü cezaevinden çıktığı, ilk cinayeti 10 Şubat 2018'de işlediği saptandı. Çok sayıda suçtan sabıkası olan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 12 kişiyi yangın çıkararak, silahla ya da zehirleyerek öldürdüğü belirlendi.

12 cinayetten Ordu'nun Akkuş ve Ünye ilçelerinde işlenen 9 cinayetle ilgili soruşturma, Akkuş Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapıldı. Halen biri soruşturma aşamasında olan cinayetlerden 8'i ile ilgili hazırlanan dosya, Ünye Adliyesi'ne gönderildi.Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı da Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında 'yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek, tasarlayarak öldürmek', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Tamamı 2018 yılında işlenen cinayetlerle ilgili hazırlanan iddianame, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

SANIK AVUKATI TAHLİYESİNİ İSTEDİÇayıroğlu'nun Akkuş'taki 8 kurbanından Karaçal Mahallesi'nde yaşayan Senayi-Ümit Türedi çiftinin öldürülmesiyle ilgili davanın üçüncü celsesi görüldü. 'Kasten öldürme ve nitelikli yağma suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan Mehmet Ali Çayıroğlu, tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu SEGBİS bağlantısı kurulamadığı için mahkemeye katılmazken, sanık avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanık avukatı, delillerin toplanması ve sanığın tutuklu bulunduğu sürenin göz önüne alınarak tahliyesini veya adli kontrol şartı hükümlerinin uygulanmasını talep etti.YAZILI SAVUNMAYLA TANIKLARIN DİNLENİLMESİNİ İSTEDİ

Mahkemeye yazılı olarak savunma veren Çayıroğlu ise, tanıkların mahkeme salonunda dinletilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Çayıroğlu'nun tutukluluk halinin devamına ve tanıkların dinlenilmesine karar verdi. Mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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