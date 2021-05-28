Serhat şehri Ardahan'ın turizme kazandırılan tarihi kalesi ziyaretçileri cezbedecek

Kuzey Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Kafkaslar'ın buluşma noktasında yer alan Ardahan'ın sembolü konumundaki tarihi kalenin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Kuzey Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Kafkaslar'ın buluşma noktasında yer alan Ardahan'ın sembolü konumundaki tarihi kalenin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Tarih boyunca çeşitli krallıkların hakimiyetine giren Kura Nehri kıyısındaki Ardahan Kalesi'nin turizm merkezi haline getirilmesi amacıyla Valilik tarafından Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) katkılarıyla hazırlanan "Ardahan Kalesi'ni Turizme Kazandırma ve Destinasyon" projesi çalışmaları, havaların ısınmasıyla hız kazandı.

Projeyle, serhat şehrine tarih ve kültür yolculuğu yapacak turistlerin kent merkezinde güzel vakit geçirmesi hedefleniyor.

Kaleye gelecek misafirlerin, yemek yiyebileceği ve dinlenebileceği alanların oluşturulduğu ve izleme terasının kurulduğu bölgenin, peyzaj çalışmalarıyla da daha cazip hale getirilmesi amaçlanıyor.

"Kaleyi kültür hayatına kazandırma gayretindeyiz"

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, proje çalışmalarının bir ay sonra tamamlanacağını söyledi.

Tarihi kalenin, kentin en önemli kültürel değeri ve sembolü olduğunu ifade eden Öner, şöyle konuştu:

"Ardahan denilince akla ilk gelen tarihi ve kültür değerimizden biri Ardahan Kalesi'dir. Amacımız bu çalışmalarla kaleyi gelecek kuşaklara aktarmaktır. Kaleyi yaşamın içerisinde istifade edilebilir şekle dönüştürme, kültür hayatına kazandırma gayretindeyiz. Kale, bu nedenle bizim için çok önemli. Bu projeyle insanlar alt kapıdan girip üst kapıdan çıkabilecek. Kısacası ziyarete gelenlere, doyumsuz bir ortam sunulacak. Hem tarihi bir mekanı ziyaret etme şansları olacak hem de hakim bir noktada mola vererek kuş bakışı Ardahan'ı seyredebilecekler."

Kale bölgesine yapılan her çalışmayı önemsediklerini belirten Öner, bölgede başka projeler de hayata geçireceklerini dile getirdi.

Yıllardır kapalı bulunan üst kapının orijinal haliyle açılmasının kaleye farklı değer kattığını da anlatan Öner, "Amacımız böyle bir değerimizin daha çok insan tarafından bilinmesini sağlamak. Bu nedenle çalışmalarımız sürecek. Yaklaşık bir ay sonra şu an yaptığımız hizmetler faaliyete girdiğinde daha da bir anlam kazanacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh