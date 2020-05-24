Serhat Pütürgeli ve firmasından, karantinada kaldığı yurda 47 bin liralık spor aleti yardımı -... Tekfen İnşaat Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Serhat Pütürgeli, Kazakistan'dan döndüğünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina sürecini geçirdiği Diyarbakır'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurda büyük bir spor aleti yardımı yapılmasını sağladı.

ERKAN TİRYAKİ -Tekfen İnşaat Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Serhat Pütürgeli, Kazakistan'dan döndüğünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina sürecini geçirdiği Diyarbakır'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurda büyük bir spor aleti yardımı yapılmasını sağladı.

Görevi gereği mart ayından bu yana Kazakistan'dan dönmeyi bekleyen ve 240 kişiyle birlikte 12 Mayıs'ta Türkiye'ye getirilen Serhat Pütürgeli, Diyarbakır'da Halid Bin Velid Yurdu'nda yaşadığı süreci, gördükleri misafirperverlik karşısında buraya firma olarak yaptıkları spor aletleri yardımını AA muhabirine anlattı.

Salgının ortaya çıktığı dönemde iş için Kazakistan'da bulunduğunu belirten Pütürgeli, "Orada projelerimiz devam ediyor ve bu kısıtlamalara da orada yakalandım ben. Mart ortasında uçuşlar iptal edildi. Nisan ortasında da işverenimiz işi durdurdu. O süreçten bu yana büyükelçiliğimizle ve konsolosluğumuzla temasta bulunduk ve 12 Mayıs'ta da Türkiye'ye geldik." dedi.

Kazakistan'da virüsün yayılmasıyla işi durdurduklarını aktaran Pütürgeli, "İşverenimizle büyükelçilikle yapılan görüşmeler sonucu ortak uçuş düzenlendi. Farklı firmalardan da olmak üzere yaklaşık 240 kişi vardı Kazakistan'da. 12 Mayıs'ta ortak düzenlenen uçuşla Türkiye'ye geldik. İletişim kanalları hep açıktı. Bize hep sağlıklı bilgilendirmeler yaptılar. Kimsenin aklında en ufak bir soru işareti yoktu." diye konuştu.

47 bin liralık spor aleti ve 30 bank hediye edildi

Diyarbakır'da Halid Bin Velid Yurdu'nda beklentilerinin çok üzerinde bir şekilde misafir edildikleri vurgulayan Pütürgeli, bu yaklaşımı karşılıksız bırakmak istemediklerini dile getirdi.

47 bin liralık spor aleti ve 30 bankın yurda hediye edildiğinin hatırlatılması üzerine Serhat Pütürgeli, şunları kaydetti:

"Firmamız gençlerin enerjisiyle, onların katılımıyla dünyanın dört bir yerinde çalışıyor. Sürekli olarak şirketimize yeni mezunlar alıyoruz. Dolayısıyla biz sürekli gençlerle bir aradayız. Diyarbakır'daki Halid Bin Velid Yurdu'nda sıcak misafirperverliği görünce bizde elimizden gelen yardımı yapmak istedik. 'Nasıl bir yardım istiyorsanız, eksik neyse bize söyleyin.' dedik. Yurt müdürümüz de 'Çevre düzenlememiz var ama dışarıda spor aletlerimiz yok, bir de öğrencilerin oturacağı banklar temin edilirse, iyi bir yardımın olur.' dedi. Biz de merkez ofisimizden onayı aldık ve hızlıca düğmeye bastık. Bayram sonunda spor aletleri ve banklar yurdumuza gitmiş olacak. Yeni eğitim-öğretim döneminde genç arkadaşlarımızın hizmetinde olacak bu aletler."

"Yurtlarda gösterilen ilgi ve imkanı gördük"

Serhat Pütürgeli, Gençlik ve Spor Bakanlığının kendilerine her türlü imkanı sağladığını dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür eden Pütürgeli, "Diyarbakır'dan ayrılmadan önce İl Gençlik ve Spor Müdürümüzle görüştük. Bu yardımı Sayın Bakanımıza ve genel müdürlüğe ilettiklerini söylediler. Kendilerinin de arayacaklarını söylediler. Yurt müdürümüz teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin gençliğine bir nebze de olsa yardımımız olduysa çok mutlu olduk. Büyük devlet, millet olmak bugünlerde belli oluyor. Orada biz çok büyük bir sayıyla gelmedik, Kazakistan'dan 240 kişiyle döndük. Yurt dışından on binlerce vatandaşımızı devletimiz getirdi. Yurtlarda gösterilen ilgi ve imkanı gördük. Bu organizasyonun yapılmasının da ne kadar zor olduğunu tahmin ediyoruz. Böyle bir şey bu yardıma vesile oldu, çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

"Davullarla zurnalarla karşılandık"

Uçakta bulunan birçok kişinin daha önce Diyarbakır'a gitmediğini söyleyen Pütürgeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkeste koşullar nasıl olacak diye bir endişe vardı. Uçağımız direkt Diyarbakır'a indi. Tüm sağlık ve hijyen tedbirleri alınmıştı. Yurt girişinde davullarla zurnalarla karşılandık. Odalarımıza yerleştik. Ben öğrenciliği bitireli 23 yıl oldu, yurtlar da çok değişmiş. Yurt binaları yeniydi. Hepimiz tek kişi kaldık odalarda. Yurt müdürü başta olmak üzere çalışan herkes bizimle çok ilgilendirler. Gençlik ve Spor Bakanlığımız başta olmak üzere çok büyük tedbirler almışlar. Orada kaldığımız süreçte iyi bir haber de aldık. Normalde 14 gün kalıp bayramın 3. günü tahliye olacaktık. Sağlık Bakanlığından gelen son kararlar karantina 11 günde bitti. Bayramda ailelerimizin yanına geldik."

Karantina günlerinden birinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi'ne denk geldiğini hatırlatan Pütürgeli, "Karantina günlerinde çok güzel organize olmuşlar. 19 Mayıs'ta çok güzel bir gösteri izledik. Yerel folklor ekibi geldi. Bu ekip sosyal mesafeyi kontrol ederek avluda çok güzel bir gösteri yaptı bize. marşlar, türküler söyledik. Kadir gecesi münasebetiyle Bağlar Belediye Başkanı bize tatlı ikram etti. Bizle çok alakadar oldular. Diyarbakır'ın misafirperverliğini orada gördük. Birçok arkadaşımız da bu süreç bitince ailesiyle Diyarbakır'a gitme kararı aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA