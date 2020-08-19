Serhat Parıl kimdir? Serhat Parıl nereli, kaç yaşında? Serhat Parıl boyu Genç oyuncu Serhat Parıl, İzmir'de doğdu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü tamamladı. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim aldı. Dizi oyunculuğunun yanı sıra genellikle tiyatro oyunlarında boy gösteriyor. Serhat Parıl hayatı...

Pandomim sanatıyla ilgilenen oyuncu Parıl, 2011 yılında Babam İçin adlı diziyle ekranlara geldi. Sonrasında Medcezir ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde performans sergiledi. Birçok yerde drama eğitmenliği yapan Serhat Parıl dizileri ve oyunları haberimizde.

SERHAT PARIL KİMDİR?

Parıl, 27 Temmuz 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Türk dizi ve tiyatro oyuncusu olan genç isimi,2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi. ve bir süre öğretmenlik yaptı. 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü' nü kazandı.

Oyuncu birçok oyunlara katıldı. Bunların dışında seslendirme çalışmaları yaptı. Pandomim sanatıyla ilgilenmektedir. Çeşitli anaokullarında, etüt, eğitim ve kurs merkezlerinde drama eğitmenliği yaptı. Çeşitli tiyatrolarda çocuklarla drama – tiyatro ve pandomim çalışmaları yaptı, gösteriler sundu. 2011 yılında Babam İçin isimli televizyon dizisinde oynadı.

Serhat Parıl, 1.89 boyunda ve 85 kilodur.

DİZİLERİ

2011 - Babam İçin

2013 - Medcezir

2015 - Muhteşem Yüzyıl Kösem

2016 - Cesur ve Güzel

2017- Seven Ne Yapmaz

OYUNLARI

Yalancı" Goldoni (Kerim Dündar)

Savaş ve Barış Tolstoy (Kerim Dündar)

Süper Maria (Sadık Yağcı)

Diğerleri Uyurken (Sibel Erdenk)

Bir Yaz Gecesi Rüyası Shakespeare

Gece Ömer Salgın(film)

Hayrola Karyola - Ferhan Şensoy

Gardiyan - Turan Oflazoğlu

Dünyanın Ortasında Bir Yer - Özen Yula

Orada Kimse Var mı - Cem Yalın

Orman Çocoğu Mougli Hakan Eren (çocuk oyunu)

Barut Fıçısı Dejan Dukovski

Kafkas Tebeşir Dairesi (Sadri Alışık Tiyatrosu)