Serhat Oypan ile Türkiye Monitör Pazarını Konuştuk
ViewSonic Türkiye Pazarlama Müdürü Serhat Oypan ile ikinci röportajımızda Türkiye monitör pazarının özelliklerini, örneğin çok satılan monitör boyutlarını ve özelliklerini konuşuyoruz: https: //www.technopat.net/2018/02/08/...
ViewSonic Türkiye Pazarlama Müdürü Serhat Oypan ile ikinci röportajımızda Türkiye monitör pazarının özelliklerini, örneğin çok satılan monitör boyutlarını ve özelliklerini konuşuyoruz: https://www.technopat.net/2018/02/08/...