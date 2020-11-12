Serhat Midyat kimdir? Serhat Midyat kaç yaşında nereli?

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın kadrosu büyümeye devam ediyor. Yapımı Erler Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı dizinin kadrosuna Serhat Midyat da katıldı. Peki, Serhat Midyat kimdir?

Sevilen dizi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde artık Serhat Midyat da rol alacak. Serhat Midyat'ın yer aldığı ilk bölüm, yarın akşam ekrana gelecek. Midyat, Rıza Baba'nın peşinde olduğu 'Servan' karakteriyle, izleyici karşısına çıkacak.

Türkiye'nin Ünlü oyuncu ve senaristleri arasında olan Sermiyan Midyat'ın ağabeyi olan Serhat Midyat'ın, Evin ve Türkan Rojda adında kardeşleri bulunmaktadır. Serhat Midyat'ın babaannesi Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı olanZekiye Ekmen Midyat, 1956 ve 1960 yılları arasında Midyat belediye başkanlığı yaptı.

SERHAT MİDYAT KİMDİR?

Serhat Midyat'ın babaannesi Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı olanZekiye Ekmen Midyat, 1956 ve 1960 yılları arasında Midyat belediye başkanlığı yaptı.Serhat Midyat'ın, Evin ve Türkan Rojda adında kardeşleri bulunmaktadır.

KARİYERİ

Midyat, Stella Adler'den Eric Morris metodu, İpek Bilgin'den Seçmeli Oyunculuk, Kendini İyileştirme, Nlp Oyun Tekniği dersleri,Deke Anderson ve Kim Tobin'dan Oyunculuk dersleri ve eğitimler aldı.

2015 yılında 'Son Çıkış' dizisi ile oyunculuk kariyerine ilk adımı atan Serhat Midyat, 'Avlu' dizisindeki Cezaevi Müfettişi rolüyle dahada ünlendi. Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım ve Hazal Subaşı'nın başrolündeoynadığı, Trt ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan 'Halka' dizisindeki 'Altan Demiröz'karakterine hayat verdi. Serhat Midyat son olarak Arka Sokalar dizisine dahil oldu.

YER ALDIĞI YAPIMLAR

• Halka

• Avlu

• Son Çıkış

• I Am You – 2019

• Lady Winsley – 2018

• Martıların Efendisi – Hakim – 2017

• Kaygı – İçişleri Bakanı – 2017