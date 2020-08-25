"Serhat kenti"nin yaşam kültürü "kent müzesi" ile gelecek nesillere aktarılacak
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"Serhat kenti"nin yaşam kültürü "kent müzesi" ile gelecek nesillere aktarılacak

Ardahan'ın tarım alanında ve geçmişte birçok yerde kullanılan eşyası, Kura Nehri kıyısında oluşturulacak "kent müzesi" ile hem gelecek nesillere aktarılacak, hem de yerli ve yabancı turistlere tanıtılacak.

25.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:18

Ardahan'ın tarım alanında ve geçmişte birçok yerde kullanılan eşyası, Kura Nehri kıyısında oluşturulacak "kent müzesi" ile hem gelecek nesillere aktarılacak, hem de yerli ve yabancı turistlere tanıtılacak.

Ardahan Belediyesi, kent müzesi olmayan şehrin Cumhuriyet tarihi ve öncesine dayanan ve tarım başta olmak üzere, diğer alanlarda kullanılan eşyasının turizme kazandırılması ve tanıtılması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda proje sorumlusu Erol Özer ve belediye görevlileri, kent merkezi ile ilçelere bağlı köylerdeki tarihi değeri olan bu tür malzemeleri toplamaya başladı.

Kentte söz konusu çalışma ile toplanıp bakımı yapılacak malzemeler ile kurulacak ve bal mumu heykellerin de yer alacağı kent müzesi ile şehrin yaşam kültürünün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, AA muhabirine, Ardahan'ın kültürünü yaşatmak için çalışma başlattıklarını belirtti.

Milletleri millet yapanın kültürleri olduğunu, dolayısıyla kültürü yaşatmanın da bir o kadar önemli olduğunu kaydeden Demir, "Ortada bir kültür varsa bir millet aramak lazım. Kentimizin kültürünü yaşatmak istiyoruz. Kentimizin kültürünü yaşatmak istiyoruz. Kendi hafızamızı oluşturma zamanı gelmiştir. Bizler yerel yaşam kültürünün yani kent kültürümüzün geleceğe taşınması ve muhafazası çerçevesinde belediye olarak çalışma başlattık." dedi.

Müze için yüzü aşkın malzeme ve materyal toplandığını belirten Demir, özellikle tarımda kullanılan malzemeleri müzede koruma şansını bulacaklarını ifade etti.

Demir, bu malzemelerin içinde tarım aletleri, marangoz aletleri, gaz lambalarına varana kadar birçok alet ve materyalin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Atalarımız hangi koşullarda ve hangi şartlarda yaşamışlar, bunu görmüş ve gelecek nesillere aktarmış olacağız. Genç nesil müze sayesinde hangi günlerden bu günlere gelinmiş onu bilmiş olacak. Bunu toplumumuza sunmak güzel çalışma olacak. Atıl durumda olan ve muhafazası uzun süre mümkün olmayan özellikle tarım aletlerini toplayıp bunları çağdaş müze ortamında muhafaza etmiş olacağız. Gelin Ardahan'ın tarihi hafızasını bir araya toplayalım."

Demir, projede kendilerine destek veren her Ardahanlının kültürün yaşatılması ve bilinmesi amacıyla önemli bir misyon üstleneceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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