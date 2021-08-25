Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 80'inci Yönetim Kurulu Toplantısı Sarıkamış'ta Yapıldı

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Başkanı Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, dönem başkanlığını Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'e devretti.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Başkanı Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, dönem başkanlığını Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'e devretti.

Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki Kütük Ev'de gerçekleştirilen toplantı dönem başkanlığı devriyle başladı. SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, dönem başkanlığı görevini Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'e devretti.

Toplantıya başkanlık eden Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "Bildiğiniz gibi SERKA'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı dönem itibariyle gidiyor. Ağustos ayına kadar dönem başkanlığını Iğdır Valimiz yerine getirdi. Bugün itibariyle Yönetim Kurulu Başkanlığını biz devralıyoruz" dedi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "Valimiz dönem başkanlığını dört ilimiz için adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde yerine getirdi. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Önemli olan dört kente de hizmet etmek. Ajans Yönetim Kurulu'nda takım çalışması var. Hep birlikte kararları tartışıp müzakere ederek alıyoruz. İnşallah bundan sonra da böyle devam ederiz" diye konuştu.

SERKA Yönetim Kurulu dönem başkanı Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Iğdır Valisi Sarıibrahim'e Sarıkamış obsidyen taşından yapılmış kahve fincanı hediye etti. Daha sonra toplantının gündem maddelerine geçildi. Toplantıda Ajansın ara faaliyet raporu, çalışmaları, devam eden projeler ile mali destek programları ele alındı.

Yeni dönem başkanı Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığındaki 80. Yönetim Kurulu Toplantısı'na Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan İl Genel Meclisi Başkanı Baha Yunusoğlu, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Iğdır İl Genel Meclisi Başkanı Özlem Torzuk, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu ile SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir katıldı.

Daha önceki toplantılarda Ajansı temsilen toplantılara katılan SERKA Genel Sekreteri Taşdemir, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan değişiklikle ilk kez Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplantıya katıldı.

Kaynak: Habermetre