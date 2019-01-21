Serhat İkinci Kez Eurovısıon'da!

Tel Aviv'de düzenlenecek 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda San Marino'yu temsil edecek olan Serhat, daha önce Eurovision'da Türkiye dışında başka bir ülkeyi temsil eden ilk Türk olmuş ve San Marino'ya Eurovision tarihinin en yüksek puanını kazandırmıştı.

San Marino'da dün düzenlenen basın toplantısında yapılan resmi açıklamayla birlikte, dünya basınına duyurulan haber sonrası, San Marinolular ve dünya basını Serhat'a büyük ilgi gösterdi.

Basın toplantısında San Marino adına açıklamalarda bulunan, San Marino televizyonu RTV'nin genel müdürü Carlo Romeo, 10. kez katılacakları Eurovision Şarkı Yarışması için, uluslararası başarılarını yakından takip ettikleri ve daha önce San Marino'yu temsil ettiği, ''I Didn't Know'' şarkısıyla, Amerikan resmi Billboard dans listelerinde, 25 numaraya kadar yükselen Serhat'a, bir kez daha teklif götürdüklerini açıklayarak, ''Teklifimizi kabul ettiği için çok mutluyuz, birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz'' dedi.

''Hem San Marino Hem Türkiye Adına Yarışacağım''

''Türk Olarak Gurur Duyuyorum''

İki yıl aradan sonra San Marino adına ikinci kez Eurovision'da yarışacak olan Serhat, duygularını ''Hem San Marino hem Türkiye adına yarışacağım, Türk olarak gurur duyuyorum'' diyerek açıkladı.

Kaynak: Bültenler