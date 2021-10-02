'Serhat Dörtlü Final'de Ağrı ikinci oldu

IĞDIR (İHA) - Serhat Kalkınma Ajansı, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından organize edilen "Serhat Dörtlü Final" müsabakalarının 2021 etabında Ağrı karması turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

İlki geçtiğimiz yıllarda Iğdır ilinde Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinin katılımları ile oynanan "Serhat Dörtlü Final" müsabakalarının Ağrı etabında üç karşılaşma oynandı.

Finalin ilk karşılaşmasında Ağrı karması, Iğdır karmasını 6-2 mağlup ederek finale yükseldi. İkinci karşılaşmada ise Kars karması, Van karmasına 3-2 mağlup oldu. Final karşılaşmasında Ağrı karmasını 3-1 yenen Van ekibi, Serhat Dörtlü Final karşılaşmalarında Veteranlar Bölge Şampiyonu oldu.

Turnuvanın birlik beraberlik açısından önemli olduğunu vurgulayan Serka Genel Sekreter V. Gökhan Özince, "Bölge illerimizde sporun dostluk ve kardeşlik vurgusunu ön plana çıkarmak, serhat illerimizde yer alan faal olarak sporu bırakmış bölge insanının hareketliliğini sağlamak amacı ile Ağrı ilimizde güzel bir organizasyon gerçekleştirildi. Final karşılaşmalarına katılan illerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Turnuvanın Ağrı'da oynanmasının önemli olduğunu dile getiren Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erkan Kösedağ ise, "Turnuvaya başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptık. Bölge illerimiz ile spor alanında yaptığımız bu işbirliği, sivil toplum örgütlerimizin kapasitelerinin gelişimine destek sağlıyor. Bu anlamda bizlerden desteklerini esirgemeyen Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir'e ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz İsmail Çalgan'a teşekkür ediyorum" dedi. - AĞRI