Serhat Çelik, "Kayseri'de 12 Bine Yakın Daimi İşçi Statüsüne Geçen Arkadaşımız Var"

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 12 bine yakın işçinin daimi işçi statüsüne geçtiğini belirterek, "İnşallah arkadaşlarımız işçin maaş ve sosyal haklar haricinde, 52 günlük ikramiyenin haricinde 'kadroya hoş geldin' mesajı olarak bankalardan promosyon teklifleri alınacak" dedi.

"696 sayılı kanun hükmünde kararname 24 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. 1 Ocak 2018 tarihinde yine 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin uygulamasına yönelik Başbakan genelgesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu uygulamaya yönelik genelgelerin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından süreç başladı" diyen Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, "2 Ocak 2018 tarihinden itibaren kurumlarda çalışan arkadaşlarımız 11 Ocak'a kadar çalışmış oldukları kurumlara müracaatlarını yaptılar. Kesin müracaatlar yapılıp neticelendikten sonra kurumlar değerlendirmelerini yaptılar. Bu değerlendirmelerin neticesinde kabul edilen arkadaşlarımız kurumların kendi resmi internet sitelerinde yayınlandı. Daha sonra herhangi bir kamu kurumunda veya belediyelerde reddedilen arkadaşlarımız varsa 3 gün içerisinde itirazlarını yaptılar. Kayseri'de 291 reddedilen arkadaşımız Valilik Komisyonu'nda değerlendirildi. 28 arkadaşımızın reddedilen başvuruları valilikçe kabul edilerek kurumlarına bildirildi. Daha sonra sınav süreci başladı, çok şükür Kayseri'mizde sınavda başarısız olarak elenen herhangi bir arkadaşımız bulunmamakta. Geçmişteki mahkumiyetlerinden dolayı reddedilen arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili de sayın Çalışma Bakanımız sözlü olarak beyan ettiler ama resmi olarak kurumlara gelen bir yazı yok. İnşallah o yazı da 2 Nisan öncesinde gelirse geçmişteki mahkumiyet olan arkadaşlarımızla ilgili de bir düzenleme yapılacak. Terör, cinsel istismar suçları haricindeki suçlar tekrar değerlendirilerek onların da sınavları yapılarak onlar da daimi işçi olacak inşallah" diye konuştu.

Çelik, Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde çalışanların son durumu hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Bununla ilgili 7 Mart'ta cumhurbaşkanımıza HAK-İŞ Genel Başkanımız bir dosya takdim ettiler. Bu dosya aynı zamanda başbakanımıza, çalışma bakanımıza, maliye bakanımıza takdim ettiler. İnşallah Kayseri'mizde 2 bin 450'ye yakın kanun hükmünde kararnamenin kapsamı dışında olan arkadaşlarımız var. Bunlarla ilgili de çalışmalarımız inşallah devam ediyor. Belediyelerde çalışan arkadaşlarımızın mağduriyetleri var. İnşallah onlar için de mücadelemiz devam edecek.

Kayseri'de daimi işçi statüsünü hak eden kaç işçi var;

Kayseri'mizde yaklaşık 12 bine yakın daimi işçi statüsüne geçen arkadaşımız var. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde 2 bin 311 çalışan belediye iktisadi teşebbüsüne geçti. İnşallah o 2 bin 450 arkadaşımızın da mağduriyetinin giderilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

696 sayılı kanun hükmünde kararnamede de belirtildiği üzere 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren yüksek hakem kurulundan en son çıkan toplu iş sözleşmesi resen bütün kurumlarda uygulanacak. Eğer uygulanan bir toplu iş sözleşmesi varsa süresi bitene kadar o toplu iş sözleşmesi devam edecek. 2021 yılına kadar kamuda çalışan arkadaşlarımızla ilgili herhangi bir toplu iş sözleşmesi veya yetki süreci yapılamayacak. 2021 yılındaki kamu işçisi toplu iş sözleşmesine onlar da dahil edilecek. Aksine bir uygulama olmazsa bu şekilde bir düzenleme var. Yerel yönetimler ve belediyelerde ise geçiş süreci tamamlanır tamamlanmaz bizler Çalışma Bakanlığı'na müracaatımızı yapacağız, tespitimizi, yetkimizi aldıktan sonra belediye iktisadi teşebbüslerinin yönetiminde oturup pazarlıklarımızı yapacağız inşallah. Pazarlık neticesinde ne alırsak artık çalışan arkadaşlarımızın maaşları ve sosyal haklarını kazanılan toplu iş sözleşmesi belirleyecek. Bu süreç de biraz zaman alacak. Süreçler tamamlandıktan sonra belediyelerde çalışan arkadaşlarımız için sözleşme sürecini başlatacağız.

Bu süreçte yerelde rahatsız ettiğimiz veya yorduğumuz idarecilerimiz oldu. Bu süreçte bayağı kapılarını çaldık, rahatsız ettik ama çok şükür hem çalışanları memnun eden hem de işverenlerimizi memnun eden bir süreç tamamlandı. Başta valimiz olmak üzere vali yardımcılarımız, belediye başkanlarımız, il müdürlerimize çok teşekkür ederim. İnşallah biz de HAK-İş Konfederasyonu olarak, çalışanlar olarak elimizden geldiği kadar verilen bu kadro karşılığında daha verimli çalışmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 'Taşeron işçi kadroya geçerse çalışmaz' gibi bir algı var. Allah nasip ederse biz bu algıyı değiştireceğiz. Çalışan arkadaşlarımızın performansları iki katına çıkacak"

Banka promosyonları hakkında ise Serhat Çelik şu açıklamayı yaptı:

"Geçmişteki en büyük sıkıntılarımızdan birisi taşeronda çalışan arkadaşlarımız bankalardan promsyon alamıyorlardı. 2 Nisan 2018 tarihinde geçiş işlemleri tamamlandıktan sonra hem kamuya hem belediye iktisadi teşebbüsüne geçen arkadaşlarımız için bankalar değişeceğinden dolayı şuanda çalışmış olduğumuz kurumlarda kurumlar bankalardan teklifler almaya başladılar. İnşallah arkadaşlarımız işçin maaş ve sosyal haklar haricinde, 52 günlük ikramiyenin haricinde 'kadroya hoş geldin' mesajı olarak bankalardan promosyon teklifleri alınacak. O alınan teklifler de pazarlıklar neticesinde rakam ne çıkarsa arkadaşlarımızın hesaplarına bu ücretler ödenecek inşallah. Bu geçmişte yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biriydi. İnşallah bu sevindirici haberi de vermiş olalım." - KAYSERİ