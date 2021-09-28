Serhat Belli Yelken Federasyonu Başkan adaylığını açıkladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serhat Belli Yelken Federasyonu Başkan adaylığını açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Serhat Belli Yelken Federasyonu Başkan adaylığını açıkladı

Türkiye Yelken Federasyonu bir önceki dönem başkanı Serhat Belli, yeni dönem federasyon başkanlığına adaylığını açıkladı.

Türkiye Yelken Federasyonu bir önceki dönem başkanı Serhat Belli, yeni dönem federasyon başkanlığına adaylığını açıkladı.

2014-2016 döneminde Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı olan Serhat Belli, 25 Ekim'de yapılacak yeni dönem federasyon başkanlığı seçiminde de aday olduğunu açıkladı. Türkiye Yelken Federasyonu Başkan Adayı Serhat Belli, yaptığı açıklamada yelken sporunun iyi yönetilmediğini dile getirerek, yönetimsel eksiklerin neden olduğu mevcut durumu sorgulayan ve yenilikçi bir bakış açısıyla değişim isteyen yelken tutkunları olarak Türk yelkenciliğinin çıkarlarını yeniden tesis etmek için yola çıktıklarını söyledi.

"Yaptık, yine yapacağız"

Serhat Belli, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı olduğu 2014-2016 döneminde ekip olarak 10 yıllık iş yaptıklarını ifade ederek, "Federasyonda kurumsallaşmayı başlattık, yelken sporuna ilgiyi artırdık, Türkiye'de bir ilk olan Rüzgarın Çocukları projesini hayata geçirdik, Federasyonun mali gelirlerini 4 kat artırarak kulüp desteklerini geliştirdik, windsurf ve kiteboard sınıflarını yaygınlaştırdık, bölge yarışlarını canlandırdık" dedi. Çok daha fazlasını yapmak, yelken sporunun daha da gelişmesi için çaba sarf etmek üzere Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığına aday olmaya karar verdiğini dile getiren Belli, her başarılı organizasyonun arkasında sağlıklı ve sorumlu bir finans olduğuna inandıklarını dile getirerek, "Daha önce de yaptığımız gibi Türkiye Yelken Federasyonu'na değerli sponsorluklar ve destek sağlayacak iş birlikleri geliştirip kulüplerimizi destekleyecek ve yelken sporuna hak ettiği önemi vereceğiz" dedi.

"Yelkende değişim rüzgarı"

Güçlü ve yetenekli bir ekiple Türk yelkenciliğinin ülke genelinde yaygınlaşması ve dünyada hak ettiği başarıya Olimpiyatlar düzeyinde ulaşmasını sağlamak amacıyla kolları sıvadıklarını vurgulayan Belli, "Yelkende değişim rüzgarını başlatıyoruz" dedi.

Birleşik, eşit ve açık şeffaf organizasyon

Serhat Belli, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı olarak seçilmesi durumunda vizyonu ve hedeflerinden de bahsetti. Hedeflerini kulüpler bazında, idari bazda, teknoloji bazında, sporcular ve hakemler bazında ele aldıklarını ifade eden Belli, "Kulüpler bazında bireysel hırslardan uzak, kucaklayıcı, temel sorun ve isteklere duyarlı çözüm odaklı; idari bazda güven verici, tutarlı, şeffaf; teknoloji bazında dünyaya ve yeni teknolojilere entegre olacak, yenilikçi; sporcular bazında gurur kaynağı ve sahiplenici; hakemler bazında eğitim ve seminerlerle desteklenen, güçlü bir Türkiye Yelken Federasyonu hayalimiz var" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Hulusi Akar Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Şafak Sezer Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Salih Uçan Umut Meraş Stefan Kuntz Bülent Uygun
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Serhat Belli Yelken Federasyonu Başkan adaylığını açıkladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 16:19:58. #1.17#