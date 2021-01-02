Serhat - Barbaros puan durumu! Kim daha önde? 2020 MasterChef finali!
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Serhat - Barbaros puan durumu! Kim daha önde? 2020 MasterChef finali!

02.01.2021 21:40 | Son Güncelleme: 02.01.2021 21:43
Serhat - Barbaros puan durumu! Kim daha önde? 2020 MasterChef finali!

2 Ocak tarihinde MasterChef yarışmasında Serhat - Barbaros puan durumu! Kim daha önde? 2020 MasterChef finali!

Son ikiye kalan başarılı yarışmacılar Serhat - Barbaros puan durumu! Kim daha önde? 2020MasterChef finali!

MASTERCHEF KAZANANI BELLİ OLDU MU?

MasterChef yarışmasında 2 Ocak tarihinde yayınlanan bölümünde finale bir kala puan yarışı yapılacak. Final 3 Ocak tarihinde canlı yayın ile kazanan isim belli olacak.

SERHAT- BARBAROS PUAN DURUMU

Finale bir kala yapılan yemeklere göre puan alacak yarışmacılar, ilk olarak ilk MasterChef yemeklerini yaptılar.

Barbaros:25

Serhat: 23

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