Serhat - Barbaros puan durumu! Kim daha önde? 2020 MasterChef finali!

2 Ocak tarihinde MasterChef yarışmasında Serhat - Barbaros puan durumu! Kim daha önde? 2020 MasterChef finali!

Son ikiye kalan başarılı yarışmacılar Serhat - Barbaros puan durumu! Kim daha önde? 2020MasterChef finali!

MASTERCHEF KAZANANI BELLİ OLDU MU?

MasterChef yarışmasında 2 Ocak tarihinde yayınlanan bölümünde finale bir kala puan yarışı yapılacak. Final 3 Ocak tarihinde canlı yayın ile kazanan isim belli olacak.

SERHAT- BARBAROS PUAN DURUMU

Finale bir kala yapılan yemeklere göre puan alacak yarışmacılar, ilk olarak ilk MasterChef yemeklerini yaptılar.

Barbaros:25

Serhat: 23